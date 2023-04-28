Фото: Ольга Супонева

В Болхове отремонтируют разбитую дорогу по улице Кирпичный завод. Привести дорожное полотно в нормальный вид потребовала прокуратура.

Установлено, что на автомобильной дороге, которая ведет к домам 1, 2 по улице Кирпичный завод, имеются многочисленные выбоины, отсутствует стационарное освещение и дорожные знаки. В целях восстановления прав граждан прокуратура Болховского района направила в суд иск о признании бездействия местной администрации незаконным и обязании привести в соответствие с нормативными требованиями данную дорогу.

Решением районного суда административные исковые требования прокурора были удовлетворены. Ответчик решил обжаловать решение в Орловском областном суде, но проиграл. Суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Вопрос исполнения вступившего в силу решения суда находится на контроле в прокуратуре района.