Фото: МЧС России

Под Орлом из горящего дома эвакуировали десять человек. Пожар произошел 27 апреля в селе Знаменское.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, поздно вечером на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Мира. На момент прибытия пожарных из подвала дома шел дым. Из-за сильного задымления из дома были эвакуированы десять человек.

В результате пожара закопчен коридор подвала. Пострадавших нет.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 26 раз, из них 17 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть из которых на тушение сухой травы и мусора, и девять – на различные происшествия и помощь населению.