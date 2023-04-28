Делегация из Смоленска ознакомилась с опытом работы орловского Семейного МФЦ

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

27 апреля Орловскую область посетила делегация, в состав которой вошли представители Департамента Смоленской области по социальному развитию, руководства Вяземского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония» и Смоленского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Феникс».

Гостям презентовали модель развития сети Семейных МФЦ и обозначили основные формы работы с семьями. Помимо этого, смоленским коллегам рассказали об услугах, наиболее востребованных орловцами, работе по социальному сопровождению семей с детьми, принципах взаимодействия с гражданами в проактивном формате и формате «одного окна», а также о возможностях межведомственного и партнерского сотрудничества.

Для участников встречи была организована деловая игра «Создание проекта СМФЦ», в рамках которой нужнобыло смоделировать ситуацию появления возможных трудностей, их преодоления, общими усилиями выработать стратегию эффективного развития службы.

- Делегация Смоленской области отметила высокий уровень организации работы орловских Семейных МФЦ, успешный опыт взаимодействия государственного и некоммерческого сектора в рамках их деятельности, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.