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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:26

В Орле на перекрестке не разъехались две легковушки

Пассажирка одной из машин получила травмы
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на перекрестке не разъехались две легковушки. Пассажирка одной из машин получила травмы.

ДТП произошло поздно вечером 27 апреля. По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель автомобиля "Джили" ехал по улице Радищева со стороны улицы Тульской в сторону улицы Паровозной. На нерегулируемом перекрестке улиц Паровозная - Радищева автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с "Ваз 21060", под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка автомобиля "Джили" получила телесные повреждения, после осмотра направлена на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.