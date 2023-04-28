Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на перекрестке не разъехались две легковушки. Пассажирка одной из машин получила травмы.

ДТП произошло поздно вечером 27 апреля. По данным региональной Госавтоинспекции, 70-летний водитель автомобиля "Джили" ехал по улице Радищева со стороны улицы Тульской в сторону улицы Паровозной. На нерегулируемом перекрестке улиц Паровозная - Радищева автомобилист не уступил дорогу и столкнулся с "Ваз 21060", под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП 67-летняя пассажирка автомобиля "Джили" получила телесные повреждения, после осмотра направлена на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения.