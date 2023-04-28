Фото: Елена Зябкина

В Орловской области ожидаются дожди и порывистый ветер. Непогода настигнет регион сегодня.

По прогнозу Орловского гидрометцентра, 28 апреля на территории области облачно с прояснениями. Дожди, днем местами сильные, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер северо-западный 7-12, при грозах местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7°С…+12°С, днем +11°С…+16°С.

В пресс-службе ГУ МЧС региона орловцам рекомендовали быть осторожными. От ветра жителям области советуют укрываться в подземных переходах или подъездах зданий. В чрезвычайном ведомстве также просят не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

- Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении, - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС региона.