Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области велосипедист попал в реанимацию после столкновения с мотоциклистом. ДТП произошло днем 27 апреля в Кромах.

По данным региональной Госавтоинспекции, 23-летний водитель мотоцикла "KAWASAKI ZX-6R" в районе 410 километра трассы М-2 «Крым», проходящей через улицу Карла Маркса в Кромах, сбил 66-летнего велосипедиста, который ехал попутно по встречной обочине и решил повернуть на другую полосу без указания сигнала правого поворота рукой.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, с места ДТП каретой скорой помощи был доставлен в БУЗ ОО «Кромская ЦРБ» с последующей транспортировкой в БУЗ ОО «ООКБ», госпитализирован в реанимацию. За медицинской помощью обратился и водитель мотоцикла. Ему назначили амбулаторное лечение.