Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Полсотни орловских росгвардейцев написали «Диктант Победы». Правоохранители ответили на 25 вопросов за 45 минут. Личный состав Управления Росгвардии по Орловской области принял участие в Международной исторической акции «Диктант Победы». Мероприятие прошло 27 апреля в военно-историческом музее «Диорама».

Участие в акции приняли более пятидесяти силовиков. Они проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны и истории Отечества. В формате тестирования правоохранители ответили на 25 вопросов в течение 45 минут. «Патриотическая акция призывает каждого из нас бережно и уважительно относиться к прошлому своего народа», - отметил заместитель начальника регионального Управления Росгвардии по военно-политической работе подполковник Сергей Обидин.