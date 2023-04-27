Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Орловский митрополит Тихон доставил гуманитарный груз в зону СВО. Вес посылки составил 3,5 тонны.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал на линию фронта все то, о чем просили военнослужащие: квадрокоптеры, антидроновое ружье, различные инструменты, бензопилы, рохлю, комплект резины для автомобилей, продукты, одежду и сапоги. Помимо этого, архипастырь вручил бойцам письма и пасхальные открытки от орловских детей и благословил участников СВО на служение Отечеству.

В поездке Владыку Тихона сопровождали благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов и исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского мужского монастыря города Орла игумен Тихон (Гладких). Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

В сборе груза для бойцов СВО принимали участие прихожане орловских храмов, меценаты и все неравнодушные жители.