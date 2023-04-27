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НовостиОбщество27 апреля 2023 12:27

В Орловской области нашли останки девятерых бойцов Красной Армии

Поиски прошли в рамках первого этапа весенней «Вахты Памяти»
Нина СОКОЛОВА
Фото: УФССП России по Орловской области

Фото: УФССП России по Орловской области

В Орловской области нашли останки девятерых бойцов Красной Армии. Поиски прошли в рамках первого этапа весенней «Вахты Памяти».

Поисковые работы проводились в Новосильском районе. В них приняли участие поисковики из регионального отряда УФССП «Память», отряда УФСИН «Красноармеец», а также отрядов «Салют» и «Казачий двор».

За три дня были обследованы десятки гектар сельскохозяйственных полей. В результате чего, поисковики обнаружили два объекта, в которых оказались останки девятерых бойцов Красной Армии.

По информации пресс-службы УФССП России по Орловской области, поиск отдавших свои жизни при защите Родины в годы Великой Отечественной войны продолжается. Второй этап весенней «Вахты Памяти» пройдет с 28 апреля по 31 мая на местах сражений Новосильского, Залегощенского и Болховского района.