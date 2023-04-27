Фото: Нина Соколова

Орловец, севший пьяным за руль второй раз, отправится в колонию. В исправительном учреждении мужчина проведет год.

За руль в состоянии алкогольного опьянения житель Малоархангельского района сел в прошлом году. Далеко уехать у него не получилось: на дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Выяснилось, что горе-водитель уже имеет судимость за пьяное вождение.

На орловца завели уголовное дело. Обвинительный приговор по нему вынес Малоархангельский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на год с отбыванием его в колонии- поселении. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на четыре года.