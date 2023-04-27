Фото: СУ СК России по Орловской области

В орловском следкоме отчитались об итогах работы за первый квартал 2023 года. Заседание прошло под председательством руководителя СУ СК России по Орловской области полковника юстиции Петра Юдина.

В ходе заседания было отмечено, что в анализируемом периоде следователи работали в сложной оперативной обстановке, обеспечив производство полного комплекса следственных действий по уголовным делам и материалам проверок. Так, было организовано более 93 выездов на места происшествий, возбуждено около 166 уголовных дел, свыше 108 дел направлены в суды.

Раскрываемость убийств, тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть и изнасилований составила 100%. Также, следователями было раскрыто шесть преступлений, совершенных в прошлые годы, два из них относятся к категории тяжких и особо тяжких.

- Следователями расследовано 33 преступления коррупционной направленности. Особое внимание было уделено защите прав потерпевших от преступлений. Улучшилось качество следствия: сократились сроки следствия, не допущено фактов реабилитации на стадии следствия. В суд с обвинительным заключением направлено 10 уголовных дел в отношении 3 лиц особого правового статуса, - отметили в пресс-службе СУ СК региона.