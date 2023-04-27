Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 10:02

В двух населенных пунктах Орловской области установят мусорные контейнеры после прокурорской проверки

Требования ведомства удовлетворил суд
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

В двух населенных пунктах Орловской области установят мусорные контейнеры после прокурорской проверки. Требования ведомства удовлетворил суд.

Проверка соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами прошла в Новодеревеньковском районе. Как оказалось, в селе Красный Октябрь и поселке Дубы не были оборудованы контейнерные площадки для сбора мусора. Ответственные лица их установкой не занимались.

- В целях устранения нарушений межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об обязании администрации Новодеревеньковского района оборудовать контейнерные площадки для сбора мусора в соответствии с требованиями законодательства и обеспечить дальнейшее содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Районный суд требования прокурора удовлетворил. Нарушение устранили, а на территории населенных пунктов появились мусорные контейнеры.