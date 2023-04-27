Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле проходит турнир по мини-футболу среди сотрудников МЧС. В нем принимают участие спасатели из разных регионов ЦФО.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Турнир по мини-футболу среди спортивных команд МЧС Центрального федерального округа пройдет 27 и 28 апреля.

Торжественно соревнования открыли сегодня в 10 на стадионе имени Ленина. Теперь спортивным командам предстоит преодолеть групповой этап игр.

Финал турнира начнется 28 апреля в 09.15. В этот же день будут подведены итоги соревнований, а также состоится церемония награждения победителей.