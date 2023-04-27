Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области опрокинулся и загорелся бензовоз. ДТП произошло вечером 26 апреля на автодороге "Орел-Тамбов".

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 56-летний водитель автомобиля "ВОЛЬВО FH4X2T" с полуприцепом г/н ГРАЗ, груженным бензином, ехал со стороны Ливен в направлении Орла. В процессе движения произошла разгерметизация переднего левого колеса тягача, водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием и возгоранием автомобиля.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в БУЗ Ливенская ЦРБ, после осмотра отпущен.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения, среди них один несовершеннолетний.