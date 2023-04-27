Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом тягач с прицепом сбил 16-летнего пешехода. Подростка госпитализировали.

ДТП произошло днем 26 апреля на автодороге М-2 "Крым". По данным региональной Госавтоинспекции, 48-летний водитель грузовика "КАМАЗ-54112" с полуприцепом ОДАЗ-9370 ехал со стороны Орла в сторону Тулы. В районе 338 километра на нерегулируемом пешеходном переходе водитель грузовика сбил 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи он был доставлен в БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" и госпитализирован в травматологическое отделение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых три ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения, среди них один несовершеннолетний.