Фото: Михаил Вдовин

В Орле затягивается реставрация парка Дворянское гнездо. Подрядчику пригрозили расторжением контракта.

Такой информацией в соцсетях поделился первый заместитель председателя областного совета депутатов Михаил Вдовин. По словам зампреда на объекте работают всего четыре человека. К тому же, существует значительное отставание от графика производства работ. В настоящее время есть угроза неисполнения контракта.

Как уверяет директор брянской фирмы-подрядчика, темп работ в ближайшее время будет увеличен и отставание от графика ликвидировано.

– На следующей неделе, в случае если подрядчик не нарастит темпы работ – будем предлагать администрации города Орла начать процедуру расторжения контракта, – заявил Михаил Вдовин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на реставрацию парка Дворянское гнездо потратят 100 миллионов рублей. Реконструкция предусматривает восстановления причала и пляжа, высадку аллей с птичниками, ремонт и объединение в единой пространство музея Лескова и дома Лизы Калитиной и многое другое.