Фото: Елена Зябкина

В Орловской области отремонтировали 20% от числа реставрируемых в этом году крыш. Реализация программ капитального ремонта многоквартирных домов в регионе стартовала с приходом весны.

С началом апреля на Орловщине стартовали строительно-монтажные работы на крышах многоэтажек. Как сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла» организация ремонта кровель жилых домов находится на контроле правительства Орловской области.

В настоящее время в регионе действует программа досрочного проведения ремонта крыш, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. По последним данным, из 78 крыш плана 2023 года завершен капитальный ремонт 15 домов, 45 крыш на стадии строительно-монтажных работ. Кроме того, в 88 многоквартирных домах в этом году проведут комплексный ремонт, включая реставрацию кровельного покрытия.