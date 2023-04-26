Фото: Нина Соколова

Орловец, сбежавший с чужим кошельком, попал под статью. Портмноне выпало у мужчины, с которым он повздорил, из кармана.

Инцидент произошел в одном из увеселительных заведений Заводского района. Там случился конфликт между двумя посетителями. В ходе ссоры у одного из них выпал кошелек, в котором лежали 20 тысяч рублей. Заметив это, его оппонент схватил портмоне и скрылся. Ранее мужчины знакомы не были.

Тогда за дело взялись полицейские. Они возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и занялись розыском похитителя. Так было установлено, что кошелек присвоил 35-летний житель областного центра.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, мужчину опросили в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.