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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:31

Орловец, сбежавший с чужим кошельком, попал под статью

Портмноне выпало у мужчины, с которым он повздорил, из кармана
Нина СОКОЛОВА
Фото: Нина Соколова

Фото: Нина Соколова

Орловец, сбежавший с чужим кошельком, попал под статью. Портмноне выпало у мужчины, с которым он повздорил, из кармана.

Инцидент произошел в одном из увеселительных заведений Заводского района. Там случился конфликт между двумя посетителями. В ходе ссоры у одного из них выпал кошелек, в котором лежали 20 тысяч рублей. Заметив это, его оппонент схватил портмоне и скрылся. Ранее мужчины знакомы не были.

Тогда за дело взялись полицейские. Они возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и занялись розыском похитителя. Так было установлено, что кошелек присвоил 35-летний житель областного центра.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, мужчину опросили в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.