Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле отметили годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Памятное мероприятие состоялось в сквере Героев-чернобыльцев.

Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, красные гвоздики к скульптуре в форме атомного ядра и орбит электронов принесли ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, члены их семей, первые лица Орла и Орловской области.

– Дата 26 апреля 1986 года навсегда вписана черными чернилами в мировую историю как свидетельство неконтролируемой мощи и неизмеримых масштабов катастрофы, а также мужества тех, кто ценой своей жизни ликвидировал последствия этой аварии ради жизни остальных людей. Их подвиг должен вдохновлять нас сегодня и уверять в том, что человечество способно на все – даже на укрощение стихий и, казалось бы, неконтролируемых техногенных катастроф, – обратился к участникам мероприятия начальник теруправления по Советскому району Мераб Дохнадзе.