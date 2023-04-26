Фото: пресс-служба мэрии Орла

Мэр Орла отчитался перед коммунистами о проделанной за год работе. Встреча прошла в Орловском городском Совете народных депутатов.

Депутаты фракции КПРФ смогли изучить ежегодный отчет о деятельности администрации Орла, и в прямом открытом диалоге обсудили волнующие их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла. Прозвучавшие вопросы коснулись многих сфер городской жизни: от транспорта до дорожного хозяйства, от содержания безнадзорных животных до состояния на рынке труда.

Как сообщает пресс-служба орловского горсовета, мэр города, председатель городского Совета и председатель контрольно-счетной палаты Орла полномерно отчитаются о работе за прошлый год на предстоящем заседании, которое пройдет 28 апреля.