В Орловской области могут завести уголовное дело по факту разрушения ФАПа

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По поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина проводится проверка по факту разрушения несущих конструкций здания фельдшерско-акушерского пункта в Сосковском районе.

Установлено, что строительство объекта велось с 2018 по 2020 год. Контракт на выполнение строительных работ был заключен между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и ООО «Зодчий». Несмотря на то, что построенное здание не отвечало требованиям строительных норм и правил, работы приняли и оплатили в полном объеме, а сам объект ввели в эксплуатацию.

В апреле 2023 года конструкция здания разрушилась вследствие просадки основания. Из-за этого эксплуатировать ФАП стало невозможно.

- В связи с выявленными нарушениями Урицкой межрайонной прокуратурой в порядке ст. 37 УПК РФ материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), - рассказали в прокуратуре Орловской области.

В настоящее время проводится процессуальная проверка, ход и ее результаты поставлены на контроль в прокуратуре области.