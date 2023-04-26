Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В орловских селах женщины могут пройти бесплатную маммографию. Обследование уже прошли более полтысячи орловчанок.

Передвижной маммографический комплекс Орловского онкологического диспансера посетил Должанский и Сосковский районы. Обследования смогли пройти более 500 женщин. По информации телеграм-канала «Телеграммы из Орла», основная задача данного комплекса – массовый скрининг заболеваний молочной железы, который входит в первый обязательный этап программы диспансеризации женщин от 40 лет.

В этом году в рамках выполнения государственных программ Должанскую и Новодеревеньковскую ЦРБ оснастят современными цифровыми маммографическими системами. Оборудование будет стоить бюджету региона 19 миллионов рублей.