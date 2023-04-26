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В Орловской области организовали более сотни выездных пунктов службы занятости. Специалисты проконсультировали более 700 жителей региона.

С начала этого года в регионе свою работу начали 117 выездных консультационных пунктов службы занятости, 20 из которых функционировали с применением специально оборудованных автомобилей. В основном такие пункты развернули в удаленных от райцентров населенных пунктах. Например, профконсультанты пообщались с жителями Бортновского, Злынского, Прилепского, Селиховского, Знаменского и других сельских поселений.

Специалисты рассказали орловцам о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях и имеющихся вакансиях, способах поиска работы. На консультациях были также освещены вопросы выбора сферы деятельности, самозанятости и профобучения.

В орловском Управлении труда и занятости рассказали, что также жителей региона интересовало бесплатное дистанционное обучение, уход на досрочную пенсию, наличие свободных рабочих мест для инвалидов, выплаты при увольнении по сокращению. Всего в таких пунктах проконсультировали 758 орловцев.