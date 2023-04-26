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НовостиОбщество26 апреля 2023 8:54

В орловской поликлинике №2 временно прекращено водоснабжение

Причина – авария
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В орловской поликлинике №2 временно прекращено водоснабжение. Причина – авария.

Такую информацию сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области.

В ближайшее время в поликлинику будет организован подвоз воды. При этом, ремонтные работы специалисты обещают завершить до конца дня. Также в департаменте принесли извинения за причиненные пациентам лечебного заведения неудобства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году поликлинику №2 капитально отремонтируют за 37 миллионов рублей.