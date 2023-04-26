Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области
В орловской поликлинике №2 временно прекращено водоснабжение. Причина – авария.
Такую информацию сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области.
В ближайшее время в поликлинику будет организован подвоз воды. При этом, ремонтные работы специалисты обещают завершить до конца дня. Также в департаменте принесли извинения за причиненные пациентам лечебного заведения неудобства.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году поликлинику №2 капитально отремонтируют за 37 миллионов рублей.