Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

В орловской поликлинике №2 временно прекращено водоснабжение. Причина – авария.

Такую информацию сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области.

В ближайшее время в поликлинику будет организован подвоз воды. При этом, ремонтные работы специалисты обещают завершить до конца дня. Также в департаменте принесли извинения за причиненные пациентам лечебного заведения неудобства.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в этом году поликлинику №2 капитально отремонтируют за 37 миллионов рублей.