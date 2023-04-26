Прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил урегулировать ситуацию с АО «Экосити»

Фото: прокуратура Орловской области

25 апреля в Орле состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждалось состояние законности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В совещании под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина приняли участие чиновники, руководитель ООО «УК Зеленая роща» Александр Муромский, директор АО «Экосити» Юрий Парахин, представители перевозчиков и работники прокуратуры области.

Открывая совещание, Алексей Тимошин озвучил, что 24 апреля 2023 года АО «ЭкоСити» приостановило работу. Ранее руководитель предприятия Юрий Парахин рассказывал «Комсомолке» о том, что такое решение было принято из-за утвержденных администрацией Орловской области в конце 2022 года тарифов для участников схемы обращения с отходами.

Прокурор Орловской области отметил, что ни региональным оператором ООО «УК «Зеленая роща», ни органами власти, уполномоченными в этой сфере, должные меры к урегулированию возникших вопросов в сфере обращения с отходами не принимаются.

Бездействие уполномоченных лиц в свою очередь влечет нарушение закона об отходах производства и потребления, а также прав граждан на благоприятную окружающую среду.

- По итогам совещания прокурор области поручил в кратчайшие сроки принять необходимые меры для урегулирования сложившейся ситуации, региональному оператору и перевозчикам обеспечить вывоз мусора в установленные законодательством сроки, АО «Экосити» - принять меры к устранению препятствий в приемке и переработке твердых бытовых отходов в целях соблюдения потоков движения отходов, предусмотренных Территориальной схемой обращения с отходами, - рассказали в надзорном ведомстве.

Вопрос соблюдения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами взят прокурором области на личный контроль.