Фото: пчелиный улей Фото: Елена Зябкина

В Орловской области с аграриями и пчеловодами обсудили применение пестицидов в полях. Совещание провели в Департаменте сельского хозяйства региона.

О вопросе безопасного применения пестицидов и агрохимикатов при обработке посевов вместе с предпринимателями дискутировали представители Департамента сельского хозяйства и Управления ветеринарии, а также руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Черный.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, Евгений Черный выступил с докладом на тему: «Разъяснение законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами». Он подробно рассказал о работе системы ФГИС ППА «Сатурн», а также сообщил о нарушениях закона в сфере обращения пестицидов и агрохимикатов. Кроме того, руководитель надзорного ведомства подчеркнул необходимость оповещения населения и пчеловодов о предстоящих обработках.