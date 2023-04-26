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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:48

В Орле волонтеры раздадут 10 тысяч Георгиевских ленточек

Получить главный символ Победы в ВОВ орловцы смогут в парках и скверах
Ирина КАБАНОВА
Фото: Юлия Пыхалова

Фото: Юлия Пыхалова

Орел присоединится к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ленточки будут раздавать с 25 апреля по 9 мая с 17.00 до 18.00 на 11 городских пространствах. Ежедневно волонтеров можно будет встретить в парке Победы, в сквере Героев-комсомольцев, в сквере им. Л.Н. Гуртьева, в сквере Танкистов, на площади у КДЦ «Металлург», в сквере А.П. Ермолова, а также в сквере им. пионерской организации «Орлята».

Дополнительно по выходным и в праздничные дни Георгиевские ленточки также будут раздавать в сквере Героев-десантников, в сквере имени Героя Ермолаева, на бульваре Молодежи и на площади Содружества.

Всего волонтерам предстоит раздать 10 тысяч ленточек.