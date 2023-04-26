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НовостиОбщество26 апреля 2023 6:34

В Орле на Привокзальной площади на два дня запретят автомобильное движение

Это связано с нанесением дорожной разметки
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орле на Привокзальной площади на два дня запретят автомобильное движение. Это связано с нанесением дорожной разметки.

Таким образом, по сообщению пресс-службы администрации города Орла, с 20:00 25 апреля до 24:00 27 апреля будет прекращено движение транспортных средств от дома № 1«Б» по улице Привокзальной до дома № 1к1 по площади Привокзальной в районе входа в здание железнодорожного вокзала.

Кроме того, автомобильное движение будет запрещено от улицы Орджоникидзе до дома № 10 по улице Привокзальной во временном отрезке с 20:00 25 апреля до 24:00 29 апреля.