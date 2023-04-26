Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области мотоциклист без прав и шлема врезался в дерево. Мужчину госпитализировали в травматологическое отделение.

ДТП произошло днем 25 апреля в селе Отрадинское Мценского района. По данным региональной Госавтоинспекции, 55-летний мужчина, без прав и шлема управлял незарегистрированным мотоциклом "Урал". Мужчина ехал по улице Привокзальной со стороны улицы Призаводской в сторону Совхозной, не выбрал безопасную скорость движения и в районе дома №68 въехал в дерево.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в БУЗ ОО "Мценская ЦРБ" и госпитализирован в травматологическое отделение.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили телесные повреждения.