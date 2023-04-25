Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Юных орловцев приглашают поучаствовать в конкурсе «Традиции и культурное наследие народов России». В этом году он пройдет впервые.

Всероссийский конкурс-фестиваль рассчитан на обмен культурным опытом, изучение традиций и культурных ценностей разных этнических групп регионов страны. Принять в нем участие могут дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет.

Отборочный тур проходит в заочном формате с 17 апреля по 16 октября. Для творческого состязания можно предоставить работу в одной из пяти номинаций: «Музыкальный номер», «Танцевальный номер», «Ремесленный проект», «Фотопроект», «Видеоролик». Заявки на участие будут принимать до 31 августа.

В финал, который пройдет в ноябре этого года в Москве, попадут победители отборочного этапа. Лауреаты и победители конкурса получат дипломы и призы. Также дипломами отметят всех подавших заявку на участие.