В Орле побывал кардиолог, академик РАН Сергей Бойцов

Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Орловской области

Врачи НМИЦ кардиологии имени академика Чазова в рамках контрольного выезда посетили Орловскую областную клиническую больницу. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава региона.

Ежегодная рабочая поездка специалистов федерального центра была посвящена оценке организации качества оказания медицинской помощи жителям региона. Работу экспертной группы возглавил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.

Эксперты встретились с врачами-кардиологами и специалистами по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению. Помимо этого, врачи центра изучили тактику ведения сложных пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.