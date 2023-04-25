Орловский священник сыграл на гитаре для воспитанников Болховского детского-дома интерната

Фото: Иверский храм Орла

23 апреля в Болховском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками побывали учащиеся воскресной школы, их родители и духовенство храма Иверской иконы Божией Матери.

Гости показали сверстникам пасхальный спектакль. А после для детей спел под гитару благочинный храмов Центрального округа, настоятель Иверского храма протоиерей Василий Иванов. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, ребята с ОВЗ с удовольствием подпели священнику.

В завершение встречи отец Василий поздравил всех с праздником Пасхи. Детям вручили от Иверского прихода сладкие подарки и различные поделки, изготовленные своими руками.

«Это общение важно не только для воспитанников Болховского детского дома-интерната, но и для юных прихожан Иверского храма, — сказал отец Василий. — Такие встречи воспитывают в наших ребятах милосердие, сострадание и христианскую любовь. К тому же у детей с ограниченными возможностями можно поучиться усердию, жизнелюбию и стойкости».