Фото: Юрий Парахин

В Орле монтируют новый пролет и реставрируют фасад Красного моста. Главную стройку областного центра посетил мэр Юрий Парахин.

По информации главы города, сейчас рабочие на стапель для надвижки нового пролета переправы устанавливают металлоконструкции. Детали прибывают партиями и сразу же монтируются. Завезено около 15% деталей, продолжается их укрупненная сборка.

Параллельно с этим с левого берега стартовала реставрация фасада моста. Ведется устройство торкрет-бетона на подпорных стенках с их имитацией под натуральный камень. Завершено инъектирование исторических арок.

Кроме того, завершается прокладка ливневой канализации. С левой и с правой сторон Красного моста были установлены два локальных очистных сооружения. Они прошли электрофикацию. По окончании полного устройства ливневки начнутся пусконаладочные работы.