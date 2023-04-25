Фото: Ольга Супонева

В Орле в школе на Зеленина появится кабинет робототехники и 3D-

моделирования. Он станет вторым в городе.

Об этом сообщил начальник управления образования, спорта и

физкультуры администрации Орла Сергей Шаров. Так, в марте этого года заключили пять муниципальных контрактов на поставку

технологического оборудования, необходимого для комплексного оснащения школы.

Во всех учебных кабинетах образовательного учреждения установят рельсовую систему интерактивных классных досок. В кабинеты физики, химии, биологии, географии уже закупили цифровые лаборатории. Кроме того, в школе начали создавать кабинет робототехники и 3D-моделирования. Он станет вторым в городе после «Кванториума» гимназии № 19

Кроме того, в школе на Зеленина откроют актовый зал на 560 мест. Его оснастят профессиональным звуковым и световым оборудованием, интерактивной трибуной и цифровым пультом.