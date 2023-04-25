Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловчанку осудили за убийство с особой жестокостью. Она по пьяни подожгла своего сожителя.

Как отмечает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, женщина ранее уже была судима. Теперь, по решению суда, ей предстоит отбывать срок за преступление, предусмотренного пункта «д» части второй статьи 105 УК РФ.

По материалам дела, ночью 26 октября 2022 года 41-летняя орловчанка в алкогольном опьянении находилась во дворе дома, расположенного в одном из садовых товариществ на территории Заводского района города Орла. В ходе конфликта со своим 41-летним сожителем женщина облила его бензином и подожгла. От причиненных телесных повреждений мужчина скончался в больнице.

– Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительном учреждении общего режима. Приговор не вступил в законную силу, – сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Орловской области.