Фото: Нина Соколова

Опубликован график социальных выплат орловцам в мае. Информацию предоставил Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

Так, в период со 2 по 5 мая орловцам начислят следующие выплаты:

·ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно – 6 484 рубля, 9 726 рублей или 12 968 рублей;

·ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка – 12 968 рублей;

·пособие на ребенка из средств бюджета Орловской области – 294,28 рублей, 588,56 рублей или 735,7 рублей.

·ежемесячное пособие многодетной семье – 514,98 рублей;

·единовременноe пособие многодетной семье – 22 070,74 рубля или 29 427,64 рубля;

·материнский (семейный) капитал для многодетной семьи –137 147,1 рубль;

·ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям по достижении ими пенсионного возраста – 4 361,04 рубля;

·единовременная денежная выплата взамен набора принадлежностей для ухода за ребенком «Подарок новорожденному» - 5000 рублей.

Некоторые выплаты будут направлены гражданам в период с 10 по 15 мая. В их числе:

·ежемесячная денежная выплата региональным категориям получателей мер соцподдержки – 549,53 рубля;

·ежемесячное пособие семьям Героев России (посмертно) – 5 000 рублей.

В индивидуальном порядке осуществляются следующие выплаты:

·ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ многодетным семьям;

·ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ региональным категориям получателей мер социальной поддержки;

·ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате ЖКУ в соответствии с федеральными обязательствами;

·пособия, компенсации, меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам (доплаты к пенсиям);

·компенсация расходов на уплату взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан.

Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг будут произведены 24-25 мая 2023 года. Помимо этого, еженедельно будут осуществляться выплаты пособий безработным гражданам. Объем субсидий определяется в индивидуальном порядке.