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Орловский суд вынес приговор организатору преступной группы по делу о мошенничестве с продажей пшеницы. Мужчина отправится в исправительную колонию на четыре с половиной года.

Житель Орла создал и возглавил преступную группу из семи человек, чтобы провернуть махинации с продажей пшеницы. Зерно по выгодной цене он предложил купить одному из сельхозпроизводителей. За это продавцу и его подельникам заплатили более шести с половиной миллионов рублей. Как выяснилось позже, продукцию они поставлять не планировали.

На возглавлявшего преступную группу завели уголовное дело за

мошенничество. Суд назначил ему четыре с половиной года исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Орловской области, ранее судом вынесен приговор пятерым соучастникам. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет 11 месяцев до 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное преследование в отношении еще одного участника выделено в отдельное производство.