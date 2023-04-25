Фото: Сергей Мокроусов

В Орле состоялся гала-концерт Всероссийского конкурса «Моя Родина – Россия!». В нем приняли участие более тысячи исполнителей.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, первый Всероссийский конкурс патриотической песни «Моя Родина – Россия!» организован Орловским государственным институтом культуры.

В мероприятии приняли участие более 1130 исполнителей и творческих коллективов из 48 регионов России, включая ДНР и ЛНР. Это участники в возрасте от 8 до 35 лет.

Обладателями Гран-при конкурса стала юная солистка из Ханты-Мансийска Ксения Скосырева и вокальная группа Заслуженного коллектива народного творчества Орловской области хора мальчиков и юношей «Орлята». Исполнители выступили на гала-концерте, который прошел в Орловском государственном институте культуры. На сцену концертного зала ОГИК также вышли победители конкурса во всех номинациях.