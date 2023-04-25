Фото: пресс-служба администрации Орла

Почти полсотни призывников из Орла пополнят ряды Росгвардии. Орловцев отправят в войсковые части, расположенные в Калуге, Наро-Фоминске и Балашихе.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области. В период весеннего призыва в регионе отберут более сорока новобранцев для прохождения службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Для службы в Росгвардии молодые люди должны обладать хорошим физическим и психическим здоровьем, а также иметь положительную биографию.

На сборном пункте военного комиссариата Орловской области силовики помогут будущим правоохранителям адаптироваться к предстоящей службе по призыву, расскажут об истории ведомства, возможности перехода на контрактную службу, социальных льготах и гарантиях росгвардейцев.