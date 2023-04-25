Фото: кадр видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловцы отправили в зону СВО пятитонный гуманитарный груз. Посылку доставили в три точки мест дислокации военных.

О собранной гуманитарной помощи рассказал в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Так, в зону СВО отправились антидроновое ружье, три тепловизора, коллиматор, рации с дополнительными аккумуляторами, генераторы. Кроме того, были куплены маскировочные сети и экипировка в соответствии с погодными условиями. Переданы тактические кроссовки, берцы, резиновые сапоги, ветро-влагозащитные костюмы, летняя форма, кепки, тактические перчатки, футболки, носки, спальные мешки, карематы.

В груз также вошли лекарства, строительные материалы и инструменты. По традиции в посылку положили нескоропортящиеся продукты, крупы, сладости, сгущенку, консервацию, чай, кофе, воду, сигареты и многое другое.

– В очередной раз благодарю жителей Ливен за регулярную поддержку нашей армии. Всё, что мы собираем крайне необходимо на фронте. Но еще более значимо – наше единство, наша крепкая уверенность и поддержка ребят, сражающихся с настоящим злом, – поделился глава региона.