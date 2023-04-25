«Ростелеком» обеспечил защиту информационных ресурсов крупнейшего вуза Орловщины

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Теперь веб-приложение, официальный сайт и внутренняя корпоративная сеть вуза защищены от вредоносного программного обеспечения и DDoS-атак.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«За последний год кратно возросло количество хакерских атак на интернет-ресурсы компаний и государственных организаций. Мы, как крупнейший в России поставщик решений по информационной безопасности, рекомендуем не дожидаться нападения — максимально защитить свои данные заранее. “Ростелеком” готов предложить различные сервисы для оперативного выявления и блокировки угроз. Причем их внедрение не потребует дополнительных расходов на приобретение оборудования или найм IT-специалистов».

Александр Федотов, ректор Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева:

«Сайт нашего вуза можно назвать полноценным образовательным порталом. Здесь собраны не только данные о факультетах, учебных курсах, преподавателях, но и тексты научных трудов, специализированная литература. Естественно, мы не можем допустить потерю столь ценной информации, поэтому и приняли решение о подключении специального сервиса кибербезопасности. В продукте “Ростелекома” мы абсолютно уверены: знаем, что он помог многим организациям справиться с DDoS-атаками».

Базовый набор сервисов кибербезопасности от «Ростелекома» представлен на сайте. Получить больше информации об услугах для бизнеса можно по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.

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