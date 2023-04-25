Фото: Елена Зябкина

В Орле появятся три «Жилые зоны». Они будут расположены в Северном районе города.

Схему расположения знаков «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» на нескольких улицах Северного района областной столицы утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Указатели установят у дома №44 по Бурова, у детсада №93 на Родзевича-Белевича и у дома №39Б по Маринченко.

Отметим, что для «Жилой зоны» установлено ограничение скорости движения автомобилей до 20 километров в час. Помимо этого, запрещается стоянка автомобилей с включенным двигателем (разогрев более 5 минут), а кроме, стоянка грузовых машин с массой более 3,5 тонны, сквозное движение и учебная езда.