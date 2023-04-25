Фото: социальный отдел Орловской епархии

В Орле организовали трапезу для бездомных. Угощения подготовили в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

В субботу Светлой седмицы руководитель епархиального социального отдела иерей Олег Анохин вместе с волонтерами побывал в региональном центре соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Отец Олег совершил праздничный молебен и рассказал бездомным и сотрудникам центра о значении праздника Пасхи. В ходе общения люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, задали батюшке вопросы, а после отведали приготовленную для них пасхальную трапезу.

Такие встречи в центре соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в Светлую седмицу стали уже традицией.