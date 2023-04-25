Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 8:04

В Орле организовали трапезу для бездомных

Угощения подготовили в честь праздника Светлого Христова Воскресения
Ирина КАБАНОВА
Фото: социальный отдел Орловской епархии

Фото: социальный отдел Орловской епархии

В Орле организовали трапезу для бездомных. Угощения подготовили в честь праздника Светлого Христова Воскресения.

В субботу Светлой седмицы руководитель епархиального социального отдела иерей Олег Анохин вместе с волонтерами побывал в региональном центре соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

Отец Олег совершил праздничный молебен и рассказал бездомным и сотрудникам центра о значении праздника Пасхи. В ходе общения люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, задали батюшке вопросы, а после отведали приготовленную для них пасхальную трапезу.

Такие встречи в центре соцадаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в Светлую седмицу стали уже традицией.