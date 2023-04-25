Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели вагончик и хозпостройка. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание деревянной хозпостройки в селе Жерновец Троснянского района произошло 24 апреля около 12 часов дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара выгорела постройка. В тушении принимал участие доброволец. Пострадавших в здании обнаружено не было.

Металлический вагончик загорелся около пяти часов вечера в поселке Карповский Орловского муниципального округа. В результате пожара вагончик полностью выгорел. Пострадавших в пожаре нет.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области произошло 25 возгораний, большая часть из которых приходится на тушение сухой травы и мусора.