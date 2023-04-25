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Орловская область получит почти 24 миллиона рублей на создание новых мест в школах. Деньги предназначены на 2023 год.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина. Согласно нему, Орловская область получит 23,7 миллионов рублей дополнительного финансирования на сферу образования.

Средства направят на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся. Всего на эти цели региону будет выделено в 2023 году 52,6 миллионов рублей.