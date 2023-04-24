Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области высадили более 110 тысяч деревьев. Сеянцы сосны и дуба заняли площадь в тридцать гектаров.

В Кромском районе искусственное лесовосстановление сеянцами сосны обыкновенной проведено посадочным материалом с открытой корневой системой на площади 22 гектара, сеянцы дуба с закрытой корневой системой высажены на 4,5 гектара, еще на трех гектарах проведено комбинированное лесовосстановление. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Хвойные сеянцы сажали ручным и механизированным способами. В дальнейшем опытные лесоводы будут проводить агроуходы за молодым лесом, чтобы повысить приживаемость лесных культур.