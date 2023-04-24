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В Орловской области обсудили перспективные идеи для развития региона. Проектные инициативы разместят на крауд-платформе.

Перспективные идеи для развития Орловщины обсудили на заседании Клуба стратегических инициатив в областной администрации. В мероприятии поучаствовали представители профессиональных сообществ, институтов развития, образовательных организаций, а также предприниматели. В ходе стратегической сессии были отобраны наиболее перспективные проекты.

По информации областного правительства, на крауд-платформе форума будет размещено 17 проектных инициатив социальной, экологической и технологической направленности. Также в области планируют провести еще несколько таких сессий для активных жителей и представителей различных общественных объединений.