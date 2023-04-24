Фото: проект межвузовского студенческого кампуса

Строительством межвузовского студенческого кампуса в Орле займется московский подрядчик. Сумма контракта составляет 9,7 миллиардов рублей.

Победителем аукциона на поиск подрядчика для строительства межвузовского студенческого кампуса в Орле стала столичная компания ООО «Смарт менеджмент». Ранее эта же фирма строила аэропорт, деловой центр Ахмат Тауэр, комплекс «Грозный молл» и международный университет в Грозном.

Напомним, в Орле в этом году начнется строительство межвузовского кампуса. Первый камень планируют заложить летом 2023 года. Об этом ранее сообщила депутат Госдумы от Орловской области Ольга Пилипенко.

Объект планируют сдать в 2026 году. В рамках создания межвузовского кампуса в Орле построят 66 тысяч квадратных метров студенческой инфраструктуры: 1,5 тысячи новых мест в общежитиях, лектории, лаборатории для прикладной науки, площадки для отдыха и парковые зоны, стадион и кинотеатр. На эти цели регион получит 10 миллиардов рублей.