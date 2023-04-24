Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловцы могут взять на прокат костыли и инвалидные коляски. Технические средства реабилитации выдают бесплатно.

Пункт проката технических средств реабилитации открылось в Орле на базе городского отделения «Российского Красного Креста» при поддержке Фонда президентских грантов.

Во временное пользование орловцы могут получить костыли, трости, ходунки и инвалидные коляски. Сотрудники Красного Креста помогут подобрать необходимые ТСР по росту и весу и расскажут, как правильно пользоваться и настраивать их под свои потребности.

Также на базе городского отделения РКК проводятся индивидуальные или групповые обучающие занятия для граждан, ухаживающих за маломобильными людьми с дефицитом самообслуживания. Учеба проходит в том числе дистанционно. Обучение направлено и на профилактику эмоционального выгорания, а также снижение уровня стресса у учащихся и их подопечных.

Подробную информацию можно получить по номерам: +7 (4862) 76-13-30 и 76-41-25. Адрес: пер. Георгиевский, 5.