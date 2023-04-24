Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле воронку на улице Пятницкой начали заливать бетоном. Яму заполнят 45 кубометрами стройматериала.

Заливкой карстового провала занимаются бригады МПП ВКХ «Орелводоканал». По информации пресс-службы городской администрации, для полного заполнения ямы рабочим потребуется пять миксеров бетона.

Специалисты будут следить за движением подушки. Если в течение времени она осядет, предстоит залить еще бетон, если нет – сверху ляжет грунт. Территория впоследствие будет выровнена.